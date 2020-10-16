İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor - Son Dakika

İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor

16.10.2020 15:49
İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayı yaşayan ülkelerden olan İtalya'da salgın eğrisinin daha fazla tırmanmaması için yeni tedbirler tartışma konusu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayı yaşayan ülkelerden olan İtalya'da salgın eğrisinin daha fazla tırmanmaması için yeni tedbirler tartışma konusu oldu.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 14 Ekim'de 7 bin 332, dün de 8 bin 804 ile yeni zirveyi görmesi, İtalya'da gündemi hareketlendirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, başta Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu üyeleri ve uzmanlar, hafta sonu öncesinde daha sıkı tedbirlere geçilmesi konusunda hükümete baskı yapıyor. Bilim-Teknik Kurulu çevrelerinin, hükümetten ortaya çıkan yeni veriler doğrultusunda, mevcut yeni aşamanın yayılmanın önüne geçilebilmesi için daha sıkı tedbirlere hızla geçilmesini istediği ifade edildi.

Sağlık Bakanı danışmanı Prof. Walter Ricciardi de ülkede salgına ilişkin durumun son derece ciddi olduğunu belirterek, virüs yayılımının yüksek olduğu yerlerde okul ve üretim faaliyetlerini sekteye uğratmadan kapanacak yerler belirlediklerini, bulaşma endeksinin (Rt) 1'den yüksek olduğu yerlerde bölge bazlı kapanışlar söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ricciardi, uzaktan akıllı çalışma metodunun ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Yerel sağlık makamlarının virüsü izlemede yetersiz kaldığını vurgulayan Ricciardi, bu nedenle pek çok yerde virüs önleme stratejisinin işlemediğini de belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sandra Zampa da Rainews24 kanalına verdiği demeçte, hükümetin son haftalardaki görüşünü yineleyerek, ülke için genel bir sıkı karantinaya gidilmesini kimsenin düşünmediğini söyledi.

Bu arada, Corriere della Sera gazetesinde çıkan bir haberde ise yeni önlemler arasında, bar ve restoranların 22.00'den sonra kapanması ve orta dereceli okulların tatil edilmesinin olabileceği belirtildi.

Vaka artışı siyasilerin de gündeminde

Koalisyon hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapan merkez soldan Demokratik Partili Dario Franceschini, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Başbakan Giuseppe Conte'den Roma'ya dönüşünde salgını kontrol altına alacak önlemlere ilişkin, bölge yönetimleriyle de görüşerek bir karar almasını talep ettiğini belirtti.

Ana muhalefet aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise "Umuyorum ki kimse yeniden her şeyi kapatmayı düşünmüyordur. Bu, İtalya için sadece ekonomik bakımdan değil, sosyal ve kültürel bakımdan da felaket olur." ifadeleriyle, topyekun karantina fikrine karşı çıktı.

Napoli'de annelerden protesto

Salgının ikinci dalgasında ülkede günlük bazda en çok vaka artışının yaşandığı yerlerden olan ve sadece dün 1127 yeni vaka çıkan güneydeki Campania Bölgesi'nde, bölge yönetiminin okulları kapatma kararı tepki çekti.

Bölgenin başkenti Napoli'de veliler, bölge yönetim binası önünde bir araya gelerek, okulları tedbiren 30 Ekim'e kadar tatil eden Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca'yı protesto etti.

Anneler elinde "Okul için en karanlık gün" ve "Okullar kapanamaz" yazılı dövizler taşıdı.

Koronavirüs, İtalya, Ansa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor - Son Dakika

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