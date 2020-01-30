İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu - Son Dakika Spor

İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu

6 saat önce

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu, System.String[]

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.


İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres'in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.


Inter'den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella'dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.


Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti.

Fiorentina, Milano, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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