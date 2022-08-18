İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar, can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Toskana, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'da olumsuz hava koşulları 2 can aldı - Son Dakika

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