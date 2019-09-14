Son Dakika Haberleri: İtalya'nın yeni hükümeti göçmenleri kabul etti
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İtalya'nın yeni hükümeti göçmenleri kabul etti

1 saat önce

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin kurduğu yeni hükümet göçmenleri taşıyan Ocean Viking gemisini ülkeye kabul etti.

İtalya'nın yeni hükümeti göçmenleri kabul etti, System.String[]

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin kurduğu yeni hükümet göçmenleri taşıyan Ocean Viking gemisini ülkeye kabul etti.


Başbakan Giuseppe Conte tarafından kurulan İtalya'nın yeni hükümeti göçmenleri taşıyan Ocean Viking isimli geminin ülkeye girişini kabul etti. İtalya'nın verdiği bu karar sivil toplum örgütü S.O.S Akdeniz'in sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada İtalya hükümetinin, Ocean Viking gemisinin 82 göçmenle Lampedusa Adası'na kabul edildiği aktarıldı. Gemiyi kiralamış olan ve gemide göçmenlerle birlikte olan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi de kararı doğrulayarak sosyal medya hesaplarında göçmenlerin sevinç anlarını paylaştı.


Gemide 58 erkek, 6 kadın, 1'i bir yaşında olmak üzere 17 küçük çocuk ve gemiyi kiralayan Sınırsız Doktorlar üyeleri de bulunuyordu. Eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin, gemide bulunan göçmenlerin İtalya kıyılarındaki limanlara ayak bakmasına şiddetle karşı çıktığı biliniyordu. - ROMA

Hükümet, İtalya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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