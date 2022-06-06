İtalya plajlarında hayat normale döndü - Son Dakika
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İtalya plajlarında hayat normale döndü

06.06.2022 14:28

İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari'de Kovid-19 sonrası hayat normale döndü.

İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari'de Kovid-19 sonrası hayat normale döndü.

Bir liman kenti olan Bari, eski şehri, tarihi binaları ve plajıyla turistlerin dikkatini çeken yeni bir destinasyon haline geldi. Özellikle Avrupa ve Hristiyan dünyası açısından geniş dini öneme sahip San Nicola Bazilikası, ilgi gören mekanlardan. Bazilika, hem Roma Katolikleri hem de Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir hac yeridir.

İtalya plajlarında hayat normale döndü
İtalya plajlarında hayat normale döndü
İtalya plajlarında hayat normale döndü
İtalya plajlarında hayat normale döndü

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya plajlarında hayat normale döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya plajlarında hayat normale döndü - Son Dakika
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