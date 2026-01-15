İtalya, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Sürecek

İtalyan Parlamentosu, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine, Ukrayna'ya bu yıl boyunca askeri yardımı da içeren desteğini sürdürmesi yönünde çağrı yapan karar tasarısını kabul etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e askeri yardımı da içeren desteğin sürdürülmesine yönelik Meloni hükümetine çağrıda bulunan karar tasarısı, bugün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'da görüşülerek oylandı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Ukrayna'yı desteklemek, çatışmayı uzatmak istediğiniz anlamına gelmez. Düşmanlığın sona ermesinin, adaletsizlik üzerine kurulu ve tekrar yıkılmaya mahkum, kırılgan bir barışa dönüşmesini önlemek istediğiniz anlamına gelir. Ukrayna'ya desteği ve yardımı bugün durdurmak, barış kurulmadan önce ondan vazgeçmek anlamına gelir." dedi.

Crosetto, Ukrayna'nın saldırmak, savaş kazanmak, düşmanı yenmek için değil, topraklarını ve halkını korumak için yeterli bir savunma kapasitesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Uluslararası desteğin çekilmesi barışa yol açmaz, aksine saldırganlığın daha da tırmanmasına neden olur." diye konuştu.

Meloni hükümetini, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardımları bu yıl da sürdürmesi çağrısı yapan karar tasarısı, parlamentonun iki kanadındaki oylamalarda, sağ koalisyon iktidarını oluşturan partilerin çoğunluk oylarıyla kabul edildi.

Sağ koalisyon iktidarı içindeki Ukrayna'ya askeri yardıma ilişkin görüş ayrılıkları oylamalara yansıdı

İtalyan basınındaki haberlere göre, parlamentonun her iki kanadındaki oylamalar sırasında sağ koalisyon, kendi parlamenterlerinden fireler verdi.

Ukrayna'ya askeri yardımların sürmesi konusundaki şüphelerini uzun süredir dile getiren koalisyonun küçük ortaklarından Lig Partisi'nden birkaç senatör ve milletvekili, oylamalara katılmazken, bu durum sonucu etkilemedi.

İtalyan basını da oylamalarda, Lig Partisi'nin karar tasarısını destekleyip desteklememe konusunda "ikiye bölündüğünü" yazdı.

Basındaki haberlere göre, bugün yapılan oylamalarda kabul edilen karar tasarısı, giriş bölümü dışında askeri yardıma doğrudan yer vermiyor. Buna karşın tasarı, İtalyan hükümetine; NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve uluslararası müttefiklerle koordinasyon içinde, taahhütleriyle uyumlu şekilde, halkı ve kritik altyapıyı korumayı ve nihayetinde Avrupa kıtasının genel güvenliğini savunmayı hedefleyen bir katkı yoluyla Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi çağrısında bulunuyor.

Karar tasarısında ayrıca, Ukrayna'ya yönelik sivil yardımların güçlendirilmesinin artırılması isteniyor.

Bu arada, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, 28 Aralık 2025'te ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden "Il Sole 24 Ore"ye verdiği demeçte, İtalya'nın, 2022'de savaşın başlamasından bu yana toplam değeri 3 milyar avroyu aşan askeri malzeme, teçhizat tedariki yoluyla Ukrayna'ya destek verdiğini belirtmişti.