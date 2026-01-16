İtalya ve Japonya Arasında Stratejik Ortaklık

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Tokyo'da yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamının genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmede özellikle nadir mineral tedarik zincirleri ve savunma alanındaki iş birliği öne çıkarken görüşme sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada ilgi topladı.

İtalya Başbakanı Meloni, Tokyo ziyareti kapsamında Japon mevkidaşı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Liderlerin görüşme sırasında birbirlerine ilk isimleriyle (Giorgia ve Sanae) hitap etmesi dikkati çekti. Görüşmede savunma, ticaret ve kültür başlıkları ele alındı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağı belirtildi.

Görüşmeyi en dikkati çekici kılan unsur, ortaya çıkan görüntüler oldu. Ataerkil toplumlarda iktidara gelmeyi başaran, muhafazakar çizgide iki kadın liderin verdiği pozlar sosyal medyada ilgi topladı.

Meloni, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Takaichi ile ilişkisini "ülkelerimizin karşılıklı çıkarları doğrultusunda, hızla sağlam, hatta kişisel bir dostluğa dönüşmeye aday" sözleriyle tanımladı. Meloni'nin görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı, animeleştirmesi dikkati çekti. Görüşmede taraflar, İtalya ve Japonya arasında "özel stratejik ortaklık" kurulacağını da duyurdu.

Taraflar, özellikle Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kritik mineral tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Liderler ayrıca Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükonun zorla değiştirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Savunma iş birliğinin merkezinde, İngiltere ile birlikte yürütülen ve 2035'e kadar altıncı nesil savaş uçağı geliştirilmesini hedefleyen Küresel Muharebe Hava Programı bulunuyor. Meloni, projenin yalnızca askeri değil, aynı zamanda endüstriyel ve teknolojik bir güçlendirme anlamı taşıdığını söyledi.

İki lider, ekonomik baskılar ve ihracat kısıtlamalarının küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiğine dikkati çekerken, ilişkilerinin kişisel düzeyde de hızla "sağlam bir dostluğa" dönüştüğünü ifade etti.