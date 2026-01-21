İtalya ve Vatikan Gazze Barış Kurulu'nu Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya ve Vatikan Gazze Barış Kurulu'nu Değerlendiriyor

21.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya ve Vatikan'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nu derinlemesine inceledikleri ve katılıp katılmamayı değerlendirdikleri bildirildi.

İtalya ve Vatikan'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nu derinlemesine inceledikleri ve katılıp katılmamayı değerlendirdikleri bildirildi.

Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiği ülkelerden İtalya ve Vatikan, bu konuda nihai kararlarını henüz açıklamadı. İtalya özelinde Kurul'a katılımın hukuki boyutunun tartışıldığı, Vatikan tarafında ise konunun incelendiği demeçlere yansıdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nu hukuki açıdan değerlendirdiklerini, bu konuda kararı Başbakan Giorgia Meloni'nin vereceğini aktardı.

Tajani, akşam saatlerindeki diğer açıklamasında da "İtalya'nın çok açık bir anayasal çerçevesi var. Hükümet, Cumhurbaşkanı ile koordinasyon halinde, ülkemizin olası tam katılımı için yasal dayanağı inceliyoruz." dedi.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera da bugünkü haberinde, İtalya'nın Trump'ın istediği söz konusu Kurul'a "hayır" diyebileceği, Başbakan Meloni'nin, İsviçre'nin Davos kasabasındaki imza törenine "gözlemci" olarak gidebileceği ve "imza atmayabileceği" ifade edildi.

Haberde, İtalya'nın bu Kurul'a girmesinin önündeki engelin, Anayasa'nın 11. maddesi olduğu belirtildi. Söz konusu maddenin, İtalya'nın barışla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluş ve organizasyonlara, diğer devletlerle eşit şartlar altında katılımına izin vermesini şart koştuğu kaydedildi.

ANSA haber ajansı da akşam saatlerinde parlamento kaynaklarına dayandırarak geçtiği haberinde, Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella arasında Barış Kurulu konusuna ilişkin bir temas kurulduğu ve ikilinin arasında "azami bir görüş birliği" olduğu belirtildi.

Bu arada Meloni'nin lideri olduğu sağ koalisyon iktidarını oluşturan bazı partilerin, söz konusu Kurul'a katılım konusunda şüpheleri olduğu aktarılırken, muhalefetteki sol partilerin ise "doğrudan Meloni ve hükümete bu Kurul'a katılmayı reddetmesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Aynı haberde, İtalyan hükümetinin, Barış Kurulu'na katılıp katılmama konusunda ilerleyen saatlerde karar vereceği bildirildi.

Vatikan'dan "Barış Kurulu" açıklaması

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Roma'da katıldığı etkinlik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını belirterek, "Trump, farklı ülkelerden katılım talep ediyor. İtalya'nın da katılıp katılmama konusunda düşündüğünü okudum sanırım. Papa da bu daveti aldı ve ne yapılacağını değerlendiriyoruz, konuyu derinlemesine inceliyoruz." dedi.

Kardinal Parolin, bunun yanıt vermek için biraz zaman gerektiren bir mesele olduğunu ifade ederek, söz konusu Kurul'un mali boyutuna ilişkin "Bunu yapacak durumda bile değiliz ancak açıkçası diğer ülkelerden farklı bir durumdayız, bu nedenle farklı bir değerlendirme olacak. Ancak talebin mali olarak katılmak yönünde olmayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Vatikan, Güncel, İtalya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Vatikan Gazze Barış Kurulu'nu Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

23:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:27:44. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Vatikan Gazze Barış Kurulu'nu Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.