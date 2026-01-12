İtalya, Venezuela'daki Vatandaşlarını Kurtardı - Son Dakika
İtalya, Venezuela'daki Vatandaşlarını Kurtardı

12.01.2026 15:21
İtalya, Venezuela'da tutuklu iki vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Diplomatik girişimler başarılı oldu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bir süredir Venezuela'da tutuklu bulunan İtalyan vatandaşları, yardım görevlisi Alberto Trentini ile iş insanı Mario Burlo'nun yoğun diplomatik girişimler neticesinde serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Alberto Trentini ve Mario Burlo'nun özgür olduğunu ve Caracas'taki İtalyan Büyükelçiliği'nde bulunduklarını kaydetti.

Haberi ilettiği Başbakan Giorgia Meloni'nin konuyu şahsen takip ettiğini aktaran Tajani, "İki vatandaşımızla da görüştüm, durumları iyi. Yakında İtalya'ya dönecekler. Serbest bırakılmaları, (Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy) Başkan Rodriguez'den gelen güçlü bir sinyaldir ve İtalyan hükümeti bunu büyük takdirle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tajani'nin açıklamasının ardından Başbakan Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, Trentini ve Burlò'nun serbest bırakılmasını büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İki İtalyan vatandaşını evlerine götürmek için Roma'dan bir uçağın çoktan kalktığını ifade eden Meloni, ayrıca hükümeti adına, "gösterdikleri yapıcı işbirliği" için başta Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez olmak üzere Caracas'taki makamlara ve İtalyan devletinin ilgili kurum ve çalışanlarına teşekkür etti.

İtalya, Caracas'taki diplomatik temsilinin seviyesini yükseltmeyi planlıyor

Dışişleri Bakanı Tajani, ayrıca öğle saatlerinde bakanlık önünde basına yaptığı açıklamada Trentini ve Burlo'nun serbest bırakılması için pazar günü olmasına rağmen dün yoğun bir mesai yaptıklarını belirterek, iki vatandaşın bu gece veya yarının ilk saatlerinde İtalya'ya döneceği bilgisini verdi.

Tajani, Caracas yönetiminin, 2 İtalyan vatandaşını serbest bırakmasının ardından kendilerinin de bir adım atmayı değerlendirdiklerini söyleyerek, "Biz Venezuela ile ilişkilerde bir paradigma değişikliği için çalışmalıyız. Bu nedenle, Başbakan Meloni ile mutabakat içinde, halihazırda maslahatgüzar düzeyinde olan diplomatik temsilimizi büyükelçi seviyesine yükseltmeyi düşünüyoruz." dedi.

Tajani, İtalyan enerji şirketi ENI'nin Venezuela'da varlık gösterdiğini hatırlatarak, "Venezuela bizim için çok önemli bir ülke, ayrıca ENI'nın da önemli bir varlığı var ve bu konu Beyaz Saray'ın gündeminde de yer aldı. Bu bölgede başrol oyuncuları arasında olmaya devam etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Bakan Tajani, halen 42 İtalyan vatandaşının bu ülkede tutuklu bulunduğunu, bunlardan 24'ünün siyasi tutuklu olduğunu kaydetti.

İki tutuklunun aileleri mutlu

Venezuela'da 15 Kasım 2024'te Caracas ile Guasdualito karayolunda gözaltına alınan ve o tarihten bugüne kadar tutuklu bulunan yardım görevlisi Alberto Trentini'nin ailesi, avukatları Alessandra Ballerini aracılığıyla bir açıklama paylaşarak, "Alberto sonunda özgür. Bu haberi, 423 gündür bekliyorduk. Bu aylarca süren hapis, Alberto'da ve onu seven bizlerde iyileşmesi zor yaralar bıraktı." ifadelerini kullandı.

Aynı ay tutuklanan iş insanı Burlo da avukatı Maurizio Basile vasıtasıyla İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İtalyan basını, her iki İtalyan'ın da tutuklanma gerekçelerinin bugüne kadar belli olmadığını yazdı.

Burlo'nun bu ülkeye bazı iş imkanlarını görüşmek üzere gittiği ve bu sırada tutuklandığı belirtilirken, Trentini'nin de Humanity&Inclusion isimli bir sivil toplum kuruluşunda yardım görevlisi olarak çalıştığı ve Venezuela'ya gittikten kısa süre sonra tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Venezuela, Ekonomi, İtalya

