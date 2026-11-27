İtalya'da okullarda burka ve yüzü örten peçe (nikab) kullanımını yasaklayan düzenleme parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Daha önce Senatonun onayından geçen düzenleme, Temsilciler Meclisinde 112 ret oyuna karşılık 142 kabul oyu aldı.

YASAĞI İHLAL EDENLERE BİN EUROYA KADAR CEZA

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında öğrencilerin yüzlerinin tanınmasını engelleyecek kıyafetlerle okul faaliyetlerine katılması yasaklanıyor. Yasağı ihlal edenlere 200 ila bin euro arasında idari para cezası uygulanacak. İhlalin 18 yaşından küçük öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi halinde ceza ebeveynlere kesilecek. Sağlık ve eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan belirli durumlar ise yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

YABANCI ÖĞRENCİLERE YÜZDE 30 KOTASI

Düzenleme yalnızca burka ve peçe yasağıyla sınırlı kalmayacak. 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilk, orta ve lise düzeyindeki başlangıç sınıflarında yeterli düzeyde İtalyanca bilmeyen ve belirli kriterleri taşıyan yabancı öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak.

EBEVEYNLERE İTALYANCA ÖĞRENME ZORUNLULUĞU

Çocuklarının eğitim sürecine uyumunu olumsuz etkileyen dil yetersizliği bulunan yabancı ebeveynlere de İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilecek. Belirlenen dil eğitimlerine katılmayan ebeveynlere 200 ila bin euro arasında para cezası uygulanabilecek.

MUHALEFETTEN PANKARTLI PROTESTO

Temsilciler Meclisindeki oylama sırasında muhalefet milletvekilleri, "Okulda hiç kimse yabancı değildir" yazılı pankartlar açarak düzenlemeyi protesto etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Elly Schlein, hükümetin yabancı öğrencilere kota getirmek yerine okulların fiziki koşullarını iyileştirmesi ve eğitim personeline yatırım yapması gerektiğini savundu.

MELONİ HÜKÜMETİ UYUMU GEREKÇE GÖSTERDİ

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara ise düzenlemenin İtalyanca öğrenilmesi ve ortak kurallara uyulması yoluyla öğrencilerin topluma uyumunu güçlendireceğini savundu. Eğitim paketinde engelli öğrencilere yönelik desteklerin artırılması, siber zorbalıkla mücadele ve dijital ders kitaplarının fiyatlarının en az yüzde 50 düşürülmesi de yer aldı.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NIN İMZASINDA

Parlamentonun her iki kanadından da onay alan düzenlemenin yasalaşma sürecinin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tamamlanması bekleniyor.