İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu

Yüksek maaş yükü sebebiyle Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı. Çizme ekibi Cagliari, Senegalli golcü için menajerler seviyesinde temaslarda bulundu.

MENAJERLER DÜZEYİNDE TEMASLARDA BULUNULDU

Sporx'in İtalyan Gazeteci Simone Bernabei'den aktardığı habere göre; Cagliari, forvet transferi arayışları kapsamında Mbaye Diagne'yi gündemine aldı. Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlandığı belirtilen Cagliari'nin, Senegalli futbolcu için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

MAAŞINI KARŞILAYABİLECEK BİR KULÜP ARANIYOR

Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray Yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Diagne, 16 Premier Lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.