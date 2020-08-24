İTEF Ekranda İtalya Özel'in ilk konuğu Ferzan Özpetek oldu - Son Dakika

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF) çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği İTEF Ekranda İtalya Özel programı başladı.

Festival 24-28 Ağustos'ta Ferzan Özpetek, Mario Mazzanti, Fioly Bocca, Ilaria Tuti, Alessia Gazzola ve Fiammetta Biancatelli'yi çevrim içi etkinliklerle ağırlayacak.

Nazlı Birgen'in moderatörlüğünü üstlendiği açılış programına konuk olan Türk asıllı İtalyan yönetmen yazar Ferzan Özpetek, son kitabı "Bir Nefes Gibi" hakkında konuştu.

Özpetek, kitaplarında kendi gözünden İstanbul ve Roma'yı anlatırken insanlarla iç dünyasını paylaşabilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Her iki şehir de çok değişti. İstanbul daha çok değişti. Bambaşka bir şehir oldu. Ama bütün bunlara rağmen o büyüsünü de koruyor. Nostalji dediğiniz şey, özlem dediğiniz şey geçen yıllar, iletişim araçlarının ve internetin olmadığı, insan ilişkilerinin farklı olduğu yıllar. Dolayısıyla ben de geçmişe doğru bir nostalji var. Şehir değişti yıllar içerisinde." diye konuştu.

Yazarken kendisini duygusal olarak olaya kaptırdığını aktaran Özpetek, roman yazarken de senaryo veya tiyatro metni yazarken de bunun böyle olduğunu söyledi.

Özpetek, şiire olan ilgisinden de bahsederek, "Şiir sinemanın bir parçasıdır. Hayatın bir parçasıdır. Şiir bir tohumdur. Her şeyin tohumudur diyebilirim. Sanatın tohumudur. Bir cümleyle çok uzun bir şeyi anlatma imkanı verir şiir size." değerlendirmesinde bulundu.

Zoom üzerinden yapılan etkinlik İTEF'in YouTube, Instagram ve Twitter hesaplarından da canlı yayınlandı.