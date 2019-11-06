Son Dakika Haberleri: İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim seferberliği devam ediyor
Son Dakika Güncel İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim seferberliği devam ediyor

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim seferberliği devam ediyor

8 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın öncülüğü ve katkıları ile başlatılan eğitim seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim seferberliği devam ediyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın öncülüğü ve katkıları ile başlatılan eğitim seferberliği tüm hızıyla sürüyor.


2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Develi ilçesinde tamamlanan eğitim seferberliğinin ardından, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında ara vermeden devam eden eğitim seferberliği çerçevesinde Tomarza ilçesindeki okullarda eğitimler verildi.


Tomarza Dadaloğlu mahallesi Şehit Emin Urhan Ortaokulu ve Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine doğal afetler ve yangın gibi olaylarda hayat kurtaracak bilgiler verildi. Yangında alınacak önlemler, yangında kullanılan söndürme maddelerinin anlatıldığı eğitim seminerleri sonrasında uygulamalı eğitimler de verildi. - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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