İtfaiye Ekiplerinden Bayrak Hassasiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İtfaiye Ekiplerinden Bayrak Hassasiyeti

İtfaiye Ekiplerinden Bayrak Hassasiyeti
23.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de yangın söndürme sırasında itfaiye ekipleri Türk bayraklarını korumak için topladı.

Balıkesir'de yangın söndürme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını fark eden itfaiye ekipleri, bayrakların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları tek tek toplayıp araca aldı.

Balıkesir Karesi ilçesine bağlı Vicdaniye Mahallesi 2. Başpınar Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre ev sahibinin yemeği ocakta unutarak dışarı çıkması sonucu önce aspiratör alev aldı, ardından yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiye ekipleri, yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında olay yerine gelen ev sahibi, evinin yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını fark eden itfaiye ekipleri, bayrakların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları tek tek toplayıp araca aldı.

İtfaiye ekiplerinin Türk Bayrağı'na gösterdiği bu duyarlılık, olay yerindeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yangının maddi hasara yol açtığı öğrenilirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtfaiye Ekiplerinden Bayrak Hassasiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:50:24. #7.11#
SON DAKİKA: İtfaiye Ekiplerinden Bayrak Hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.