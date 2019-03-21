Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri Anlatıldı

İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri Anlatıldı

40 dakika önce

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri "İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu'na" KatıldıErzincan Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Personeli 24 kişilik bir ekiple Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri...

İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri Anlatıldı, System.String[]
Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri "İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu'na" Katıldı

Erzincan Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Personeli 24 kişilik bir ekiple Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu'na" katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen eğitime Erzurum İtfaiye'si personelleri de katılım sağladı.

Çok tehlikeli grupta yer alan itfaiye çalışanlarının yaşanabilmesi olası psikososyal hastalıklar tükenmişlik sendromu, stres, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak göstergeleri, somofom bozuklukları ve maruz kalınabilecek risk faktörleri ile mücadele amaçlı gerçekleşen sempozyum 2 gün sürdü.

Sempozyumda, itfaiye teşkilatları amir ve yöneticilerinin konu ile ilgili görüşleri de alınarak, eğitim ihtiyaç analizlerinin tespit edilmesi ve işbirliği seçeneklerine ilişkin görüş ve önerilerde değerlendirildi.

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri Sempozyum sonunda Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ettiler ve ziyaretin ardından Erzincan'a geri döndüler. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Türkiye, Erzincan, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün Transfer Edileceği İddialarına Açıklık Getirdi Türkiye Birincisi Oldu, Üniversiteden Gelen "Atanamadınız" Yazısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]