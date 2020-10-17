Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı - Son Dakika

Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı

17.10.2020 11:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı Samsun'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye görevlilerini ve vatandaşları seferber etti.

İtfaiyenin kedi ile imtihanı

Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye görevlilerini ve vatandaşları seferber etti. Kedi, aracın itfaiye merkezine götürülmesiyle çıkarıldı.

Samsun'da Fahri Gözpınar'a ait otomobilin motor bölümüne kedi girdi. Esnafın haber vermesiyle aracın başına toplanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Sonrasında kediyi çıkaramayan vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler ise saatler süren çalışma sonucunda park halindeki araçtan kediyi çıkaramayınca çareyi aracı itfaiye merkezine götürmekte buldu. Burada büyük uğraş sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayı anlatan araç sahibi Fahri Gözpınar, "Arabamı park edip işlerimi halletmeye gittim. Geldiğimde arkadaşlar arabaya kedinin girdiğini söylediler. Ben gelmeden mama koymuşlar ama çıkmadı. İtfaiye de çıkaramadı. Sonrasında itfaiyeye gittik. Orada kediyi çıkarttık" dedi.

Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı
Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı
Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı
Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı

Gözpınar, İtfaiye, Samsun, Kedi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı - Son Dakika

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