Son Dakika Haberleri: İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor
Son Dakika Ekonomi İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor

İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor

6 saat önce

Tekstil sektörü ve dikiş alanında yetenekli gençleri hem desteklemek hem de sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması'nın kazananları, 15 Kasım akşamı gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacak.

İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor, System.String[]
Tekstil sektörü ve dikiş alanında yetenekli gençleri hem desteklemek hem de sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması'nın kazananları, 15 Kasım akşamı gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacak.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen yarışma sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla bu sene 14'üncü kez kazananlarını ödüllendirecek.

İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışmasında adayları değerlendirecek jüri üyeleri; Fatih Bilici, Zekeriya Tanrıverdi, Nomi Kleinman, Sinem Kınran Parlak, Süleyman Orakçıoğlu, Nejdet Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Siren Ertan Kayalar, Feryal Gülman, Sema Güral Sürmeli, Mustafa Sandal, Zeynep Üner, Özlem Kaya, Özgür Masur, Nur Bilen Yavuzer, Alara Koçibey, Ahu Yağtu, Fatma Filiz Tunca, Daan Roosegaarde gibi isimlerden oluşacak.

Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. İlk üç finaliste yurt içinde altı aylık yabancı dil eğitimi, 2020 Premiere Vision Paris fuarı ziyareti ve yurt dışında eğitim hakkı tanınacak. Ayrıca Singir tarafından tüm finalistlere Singer dikiş makinesi, seçilecek bir yarışmacıya ise Singer özel ödülü verilecek.


- İstanbul
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:18 Kaynak: DHA
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