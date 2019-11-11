İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor

Tekstil sektörü ve dikiş alanında yetenekli gençleri hem desteklemek hem de sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışması'nın kazananları, 15 Kasım akşamı gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacak.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen yarışma sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla bu sene 14'üncü kez kazananlarını ödüllendirecek.

Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara eğitim ve para ödülü verilecek. İlk üç finaliste yurt içinde altı aylık yabancı dil eğitimi, 2020 Premiere Vision Paris fuarı ziyareti ve yurt dışında eğitim hakkı tanınacak. Ayrıca Singir tarafından tüm finalistlere Singer dikiş makinesi, seçilecek bir yarışmacıya ise Singer özel ödülü verilecek.

- İstanbul