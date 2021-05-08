İtikaf yapmak için kısıtlamayı ihlal eden Alparslan Kuytul serbest bırakıldı - Son Dakika

3 yıl önce düzenlenen operasyon sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atadığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından 2 Mayıs'ta Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı.

OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ

İmam ve müezzinler, bu kişilerden camilerden çıkmalarını istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camilerden çıkmamak için direnen ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkarıp, gözaltına aldı.

KISITLAMAYI İHLAL ETTİLER

Gaziantep'te yaşananlardan bir gün sonra bu kez Adana'da, 3 Mayıs gecesi Alparslan Kuytul ve yanındaki kalabalık grup da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip dışarı çıkarak 22 camide toplanmaya çalıştı. Polis ekipleri Kuytul ve yanındakileri evlerine dönmesi konusunda uyardı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZADI

Ancak uyarıları dikkate almayan Kuytul ile yaklaşık 400 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin bazıları serbest bırakıldı, Alparslan Kuytul ve bazı şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alparslan Kuytul adli kontrol şartıyla serbest kaldı.