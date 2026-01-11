İTO Başkanı Avdagiç, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
İTO Başkanı Avdagiç, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İTO Başkanı Avdagiç, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
11.01.2026 11:27
Şekib Avdagiç, 2025 Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avdagiç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Avdagiç, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini tercih etti.

Avdagiç, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafını oyladı.

"İsrail'in vahşi katliamından en çok çocuklar etkilendi"

İTO Başkanı Avdagiç, "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gazze'de bütün bir insanlığın soykırıma uğradığını belirterek, "İsrail'in vahşi katliamından en çok çocuklar etkilendi." dedi.

"Portre" kategorisindeki seçiminin modern dünyayı resmeden en iyi portre olduğunu söyleyen Avdagiç, "Madagaskar yerlilerinin yüzlerini güneşten koruyan bu maske. Hiç kimse artık kendi gerçek portresini göstermek istemiyor. Fiktif bir portreyle çoğu kişi karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Avdagiç, "Spor" kategorisi seçimi için milli basketbolcu Alperen Şengün'ün genç yaşta büyük başarılara imza attığını belirterek, "Alperen Şengün'ün emeğinin teriyle ıslanan bu smacı, azmedenlerin yüksek hedeflere ulaşmalarının nasıl mümkün olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisine yönelik değerlendirme yapan Avdagiç, "Gazze yüreğimizde acı ile pekişmiş bir umudun adı. Soykırımcıların yaptıkları vahşetin yanlarına kar kalmayacağına olan inancımızı diri tutan ise İstanbul'dan tüm dünyaya haykıran Türk halkıdır. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisindeki seçimi için insanın bir hayvanla nasıl etkili iletişim kurabileceğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, "Günlük Hayat" kategorisindeki seçimi için ise AJet'in büyük emeklerle Türkiye'nin gururu olduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Şekib Avdagiç, Ekonomi, Gazze, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

