Son Dakika Haberleri: İTO oyun geliştiricilerini "sektörel kümelenme" ile birleştirecek
Son Dakika Ekonomi İTO oyun geliştiricilerini 'sektörel kümelenme' ile birleştirecek

İTO oyun geliştiricilerini "sektörel kümelenme" ile birleştirecek

20 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Bakanlığı'nın "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)" programı kapsamında İstanbul'daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi'ni duyurdu.

İTO oyun geliştiricilerini

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Bakanlığı'nın "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)" programı kapsamında İstanbul'daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi'ni duyurdu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, ITO tarafından organize edilen ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından desteklenen proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı 25 Ekim Cuma günü, Eminönü'ndeki İTO Merkez Bina'da yapılacak.

İTO tarafından organize edilen Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi İstanbul'daki oyun geliştiricilerini hedefliyor ve Ticaret Bakanlığının HİSER programından faydalanıyor. İstanbul'daki geliştiricilere yönelik bu türdeki ilk proje olma özelliğini taşıyan kümelenme projesi, katılımcılara İTO'nun organizasyon ve mali desteğine ek olarak, Ticaret Bakanlığı'ndan da yüzde 75 destek alma imkanı tanıyor.

Proje kapsamında tüm oyun geliştiricilerine açık olarak düzenlenecek ilk bilgilendirme toplantısı, TOGED'in düzenli aylık Meet Up buluşması ile birlikte 25 Ekim Cuma günü İTO Merkezi'nde yapılacak. Toplantı kapsamında geliştiricilere kümelenme projesi ve katılım süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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