İzmir'deki EnTaksi uygulaması İstanbul'a örnek gösterildi - Son Dakika

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'de hayata geçirdikleri "EnTaksi İzmir" uygulamasının İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) İstanbul için yapılan bir araştırmada örnek gösterildiğini belirtti.

Anık, yaptığı açıklamada İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik'in, "İstanbul'da Taksi Sektörünün Analizi Raporu'nda taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkati çektiğini "EnTaksi İzmir"i de model olarak gösterdiği ifade etti.

Anık, doğru bir iş yaptıklarının bilimsel araştırmayla tescillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Taksiciliği dijital çağa taşıdığımız EnTaksi İzmir, hem teknolojik altyapısı hem de esnaf, kamu işbirliğinin eseri olması nedeniyle bir yıldan kısa sürede büyük alkış ve övgü topladı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmişti. EnTaksi İzmir, internetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip."