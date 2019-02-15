İTÜ Kariyer Zirvesi Başlıyor "Yeteneğe Dokun"

VESTEL'İn Ana Sponsorluğunda 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında 4 ayrı İTÜ yerleşkesi, 9 ayrı fakülte ve tüm bölümlerde gerçekleşecek zirvede, Türkiye'nin önde gelen 120 firması ve İnsan Kaynakları uzmanı İTÜ öğrencileri ile çeşitli etkinliklerle bir araya gelecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, zirve öncesi yayınladığı mesajında "Her yıl biraz daha gelişen zirvenin bu etkileyici gelişiminde ve markalaşmasında kuşkusuz ki firma temsilcilerimizin de büyük katkısı bulunuyor. Kuramsal eğitimle yetinmeyen ve gençlerimizin potansiyelini pratiğe dönüştürmeyi amaçlayan üniversitemizin öğrencileri, sunduğunuz staj ve iş fırsatlarıyla çağı yakalayan, nitelikli insan kaynağı hâline geliyor." dedi.

Kurumsal firmalar İTÜ'lü yeteneklerle bir arada

İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı Doç. Dr Hatice Camgöz Akdağ ise, İTÜ Kariyer Zirvesinin özellikle staj ve kariyer olanakları hakkında İTÜ'lü öğrencilerinin ayrıntılı bilgi almalarını, akademik eğitimleri ve yeteneklerine uygun pozisyonlara başvurmaları ve firmaların nitelikli insan kaynağına kısa sürede ulaşmaları adına büyük bir misyon yüklediğini, İKZ'nin bu bağlamda, özel sektör temsilcileri ile firmaları hedeflerine ulaştıracak genç kuşaklar arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurduğunu söyledi. Akdağ, İnsan kaynağı süreçlerinin her iki tarafı için de gözden kaçırılmaması gereken fırsatlar sunan zirve sayesinde kurumsal firmalar her yıl genç İTÜ'lü "yeteneklere dokunuyor."Organizasyonun başarısını, diğer üniversitelerin kariyer etkinliklerine örnek olmasıyla da kanıtladığını vurguladı.

Sağlık sektöründeki kariyer olanakları da ele alınacak

Zirve kapsamında, 18-19 Şubat 2019'da Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF) serisinin 5.si "Sağlıkta Kariyer" Sağlık Sektöründe Mühendislik ve Biyomedikal başlığı ile sağlıkta kariyer olanaklarını ele almak üzere Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) düzenlenecek. Kongrede biyomedikal mühendisliğinin gelişimi ve sağlık sektöründeki kariyer olanakları tartışılacak.

Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi

Zirve ile eş zamanlı gerçekleşecek kongrelerden biri olan "Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi" ile dijital dönüşüm ve 4. Sanayi Devrimi sonrası kariyer ve yetenek yönetimi konusu, alanın uzmanları ve şirket yöneticileri tarafından geniş bir bakış açısı ile değerlendirilecek. Kongre, 19 Şubat 2019'da SDKM'de gerçekleşecek.