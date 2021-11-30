İTÜ'nün 4 öğretim üyesine TÜBİTAK'tan bilim ve teşvik ödülü - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) 4 öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından verilen "Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kapsamında teşvik ve bilim ödülü aldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için imkan sağlamak amacıyla verilen "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin 2021 yılı değerlendirmeleri sonuçlandı.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Yönetim Kurulu 2021'de 3 bilim ödülü ve 14 teşvik ödülü verilmesini kararlaştırdı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdil Arslan Alaton, "su kirliliği ve kontrolü alanında mikrokirleticilerin kimyasal/fotokimyasal/fotokatalitik ileri oksidasyonu, nanoparçacıklarla heterojen kataliz/fotokataliz, mikrokirleticilerin ozonlanması ve mikrokirleticilerin elektrokoagülasyonu" konularında yaptığı uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla bilim ödülüne layık görüldü.

İTÜ Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "cevher hazırlama ve kolloid kimyası alanında flotasyon, adsorpsiyon, ürün geliştirme" konularında gerçekleştirdiği uluslararası düzeydeki çalışmalarından dolayı bilim ödülü aldı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin, "çevre mühendisliği alanında evsel atık suların yeniden kullanımı, membran teknolojisi ve çevre ekonomisi" hakkında uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla teşvik ödülünün sahibi oldu.

İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Sertel, "uzaktan algılama alanında arazi örtüsü/kullanımı değişimlerinin belirlenmesi, derin öğrenme-yapay zeka yöntemlerinin süper-çözünürlük, pan-keskinleştirme, obje tanımlama ve segmentasyon problemlerine uygulanması, uzaktan algılama veri ve yöntemleri ile kuraklık belirleme, tarımsal uzaktan algılama uygulamaları, makine öğrenmesi, toprak tuzluluğunun uydu teknolojileri ile izlenmesi, geometrik doğruluk analizleri, peyzaj metrikleri ve çevresel uzaktan algılama uygulamaları" konularında uluslararası düzeydeki çalışmalarından dolayı ödül aldı.