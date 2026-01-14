İTÜ Rektörü Umut Temalı Fotoğrafları Oyladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mandal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Hasan Mandal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin İsrail'in uyguladığı abluka ve derinleşen açlık krizi nedeniyle Filistinlilere, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sıcak yemeğin dağıtıldığı fotoğrafı tercih etti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Mandal, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini oyladı.

Mandal, yaptığı değerlendirmede, bu yıl seçtiği fotoğrafların ortak temasının "umut" olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze'de yaşanan büyük acılara rağmen çocukların ve gençlerin geleceğe dair en güçlü umut kaynağı olduğunu belirten Mandal, "Gazze, bizim için ortak bir değer. Orada yaşanan acıyı hissetmeliyiz ama umut olmadan gelecek olmaz. Umudun en güçlü temsili ise çocuklar. Bir günlüğüne dahi olsa yüzlerinin gülmesi, geleceğe dair umut vadediyor." dedi.

Prof. Dr. Mandal, seçtiği karelerde çocukların, gençlerin ve annelerin yüzlerindeki ifadelerin hem acıyı hem de direnç ve umudu yansıttığını dile getirdi.

Gazze'deki bir annenin portresine ilişkin Mandal, "Yüzünde acı var ama aynı zamanda geleceğe umutla bakmaya çalışan bir anne ve evladı görülüyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, "Yılın Kareleri" arasında yer alan "Mavi vatanımız" fotoğrafına ilişkin, "Bu, Türkiye'nin teknoloji gücünü ve tam bağımsızlık hedefini gösteriyor. Geleceği emanet edeceğimiz gençlerin heyecan duyduğu Teknofest'te yapılması bu yüzden çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğrafın da umudu temsil ettiğini anlatan Mandal, milli formayı giyme hayaliyle çalışan bir gencin çabasının önemine işaret etti.

Mandal, "Yaşadığımız coğrafya çok zor bir coğrafya. Ne yazık ki acımasız bir süreçten geçiyoruz ama geleceğe umutla bakabilmemiz gerekiyor. Umudun olmadığı, sadece acıların konuşulduğu bir ortamda gelecek yok demek. O yüzden umudun olduğu en zor coğrafyanın içindeyiz ama birçok sorumluluğumuz var. Özellikle bu yılın birçok karesi zaten Gazze'de. Gazze'deki acıyı görüyoruz ama umudu görüp o umuda göre o umudu daha fazla yeşertmek için çalışmak lazım." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.