İü Omarşiv Portalı Tanıtıldı
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.
İstanbul Üniversitesi
(İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:02 Kaynak: AA
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