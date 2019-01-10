Son Dakika Haberleri: İü Omarşiv Portalı Tanıtıldı

İü Omarşiv Portalı Tanıtıldı

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:02 Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Güncel
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