Ivanka Trump da Adaylar Arasında
1 saat önce
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevinden 1 Şubat'ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley'in adı da geçiyor.
Dünya Bankası
Başkanı Jim Yong Kim'in görevinden 1 Şubat'ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ABD
Başkanı Donald Trump
'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM
Daimi Temsilcisi Nikki Halley'in adı da geçiyor. Görev süresinin dolmasına 3,5 yıl kalan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Kim'in yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley'in adı geçiyor.
2. Dünya Savaşı'nda harap olan ülkelerin yeniden inşası için borç vermek üzere 1944'de kurulan ve adı daha önce Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olan Dünya Bankası'nın 180 ülke ile işbirliği bulunuyor. Dünya Bankası başkanı olarak seçilecek kişilerde ispat edilmiş liderlik sicil kaydı, uluslararası sevideki büyük kuruluşları yönetme tecrübesi, kamu sektörüne aşinalık, Dünya Bankası Grubu'nun kalkınma misyonunu net bir vizyonla ifade edebilme, çok taraflı işbirliğine yatkın ve görev sorumluluklarının yerine getirilmesinde etkili ve diplomatik iletişim becerileri, tarafsızlık nitelikleri aranıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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