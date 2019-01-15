Son Dakika Haberleri: Ivanovic: "İkinci Yarı Kontrolü Ele Aldık"

Ivanovic: "İkinci Yarı Kontrolü Ele Aldık"

2 dakika önce

Beşiktaş Sompo Japon Başantrenörü Dusko Ivanovic, Promitheas galibiyeti sonrası, "İlk yarı oyunu rakibe verdik ama ikici yarı oynayan taraf biz olduk" açıklamasını yaptı.

Ivanovic:
Beşiktaş Sompo Japon Başantrenörü Dusko Ivanovic, Promitheas galibiyeti sonrası, "İlk yarı oyunu rakibe verdik ama ikici yarı oynayan taraf biz olduk" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Sompo Japon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde konuk ettiği Promitheas Patras'ı 96-74'lük skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusko Ivanovic, maç sonu katıldığı basın toplantısında, "Maça iyi başlayamadık. Ritimi bir türlü yakalayamadık ama ikinci yarı çok top kazanarak maçı lehimize çevirmeyi başardık. Topa yaptığımız baskıyı ilk yarı yapamadık ve ilk yarı oyunu onlara verdik. Ama ikinci yarı kontrol bizdeydi" dedi.

Beşiktaşlı oyuncu Pressey ise, "İyi savunma yaptık. Hocamız her maçta bize sıkı savunma yapmamızı istiyor. Biz de bugün bunu doğru yaptık ve kazandık" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Spor
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