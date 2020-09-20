İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı - Son Dakika

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı

İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin belirleneceği 2. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik "anahtar listesi" yayımlandı.

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İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin belirleneceği 2. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik "anahtar listesi" yayımlandı.

Anfa Altınpark'ta yapılan kurultay, çalışmalarını sürdürüyor.

50 GİK, 11 MDK üyesinin seçileceği kurultayda, Akşener'in 100 kişilik "anahtar listesi" yayımlandı.

Mevcut GİK'ten 11 üyenin yer almadığı anahtar listede, adaylardan 19'u milletvekili.

Ekonomi profesörü Ümit Özlale, emekli albay Erdal Sarızeybek ve hukukçu Bahadır Erdem'in yer aldığı anahtar listeye, MHP'den ihraç edilen ve sonrasında İYİ Parti'ye katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta yer almadı.

Başvurular devam ediyor

Divan Başkanı İsmail Tatlıoğlu, GİK için 50 asil, 25 yedek, MDK için 11 asil, 7 yedek üye seçileceğini belirtti.

GİK ve MDK için adaylık başvurularının devam ettiğini ifade eden Tatlıoğlu, listeye ilişkin şunları söyledi:

"Genel Başkanın anahtar listesi söz konusu. Genel Başkan bir blok liste yapmaktansa herkesin aday olabileceği bir seçim sürecini tercih etti. Başkanın anahtar listesinde yer alanların tüzük değişikliğinden dolayı GİK ve MDK için müracaatları gerekmiyor.

Genel Başkanın anahtar listesinin altına müracaat sırasına göre üst kurul delegelerini ilave edeceğiz. Onun altına Genel Merkezde başvuran 70 delege imzası sahibi üyeleri, sonrasında ise kurultayda müracaat edenleri dahil ederek bir liste oluşturacağız."

Tatlıoğlu, pandemi dolayısıyla oylamada 65 yaş üstü delegelere öncelik verileceğini, sonrasında ise delege kartlarındaki gruplara göre oy verme işleminin yapılacağını söyledi.

"Yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu herkese gösterdiniz"

Bu arada, Akşener, Genel Başkanlık seçiminde oy kullanmadı.

Kurultayda, Akşener, kurultaya katılan 1289 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, delegelere şunları söyledi:

"Direnciniz, vatanseverliğiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığınız, Alparslan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağı kurduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah beni, sizleri önce kendi huzurunda, sonra kullarının ve milletimizin huzurunda mahçup etmesin.

Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada, beraber olmaya, yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu herkese gösterdiniz."

İYİ Parti'nin 1379 kurultay delegesi bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

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