İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti

05.03.2023 00:00
İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Altıntaş, sosyal medya hesabında; "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" mesajını paylaştı.
Altıntaş'ın istifası ile İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'den 36'ya düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4'e çıktı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti 6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Altıntaş istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Altıntaş istifa etti

Ayhan Altıntaş, Milletvekili, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Jorge Jesus totem mi deniyor? Avrupa'daki rakip Sevilla için yaptığı benzetme şaşırttı
00:02 Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti
23:52 6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
23:49 Seçimlere sayılı günler kala ittifakı kuramadan dağıldılar! Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
23:48 Ersan Şen canlı yayında "Teklif edilirse aday olurum" dedi, Akşener'den görüşme talebi geldi
23:24 Sosyal medyayı salladı! Ferdi'ye talip olan takıma fiyatı Serdar Dursun verdi
23:22 Rıdvan Dilmen canlı yayında taraftarı yıkan haberi paylaştı: Ferdi'yi istiyorlar
23:16 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
22:24 CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var
22:33 Akşener yeni bir ittifak mı kuracak? İYİ Parti'den 3. yol çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2023 01:47:24. #1.13#
SON DAKİKA: İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement