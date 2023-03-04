İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş , "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Altıntaş, sosyal medya hesabında; "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" mesajını paylaştı. Altıntaş'ın istifası ile İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'den 36'ya düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4'e çıktı.

Kaynak: ANKA

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