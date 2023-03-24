İyi Parti'den Yeni Kampanya Videosu: "Bu Yol Kazanmanın Yoludur" - Son Dakika
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İyi Parti'den Yeni Kampanya Videosu: "Bu Yol Kazanmanın Yoludur"

24.03.2023 18:32

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri için "Birlikte Kazanacağız" ve "Tarih Yazacağız" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının devamı kapsamında yeni bir video paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, videoda "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenleri de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık" dedi.

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri için "Birlikte Kazanacağız" ve "Tarih Yazacağız" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının devamı kapsamında yeni bir video paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, videoda "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenleri de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık…İYİ Parti gururla sunar: Bu yol kazanmanın yoludur" dedi.
İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine için "Tarih Yazacağız" ve "Birlikte Kazanacağız" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında yeni bir video yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Kazanmanın Yolu" notuyla paylaşılan videoda; Akşener'in TBMM kürsüsünde konuk ettiği yurttaşlarla esnaf ziyaretlerinden görüntülere yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının da yer aldığı videoda; Akşener, şunları söyledi:
"Biz, milletin sesi olacağımıza, söz verdik. Biz, millet iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik. Biz, aziz milletimize bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Yılmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik. Nitekim; 6 Mart'ta da milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk.
"MİLLETİN İRADESİNİN MİLLETİN İTTİFAKINDA TECELLİ ETMESİNİ SAĞLADIK"
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenleri de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık. Bu yol, birliğin yoludur. Bu yol, istikbalin yoludur. Bu yol, milletin yoludur ve İYİ Parti gururla sunar: Bu yol kazanmanın yoludur!"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İyi Parti'den Yeni Kampanya Videosu: 'Bu Yol Kazanmanın Yoludur' - Son Dakika


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