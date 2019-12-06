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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Denizli'de Açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı kendilerine hedef edindiklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Denizli'de Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı kendilerine hedef edindiklerini söyledi.

Paçacı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ile Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenledikleri basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerel yönetimlerden sorumlu Ergun'un yurt çapındaki etkinlikleri kapsamında kente geldiklerini belirten Paçacı, amaçlarının, hem yerel yönetimler konusunda istişarede bulunmak hem de gittikleri ilin sorunlarını dinlemek olduğunu belirtti.

Paçacı, sorumlu bir muhalefet partisi anlayışıyla, illerin sorunlarını Türkiye'ye taşımayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tabii hükümet olmadığımız için sorunu çözen makamda değiliz. Ama sorunu gündeme taşıyıp hükümeti bu sorunların çözümü konusunda ikna edecek faaliyetlerde bulunabiliyoruz. Türkiye'nin meselelerini odak olarak alıp, o meselelerle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı hedef edindik. Denizli özellikle müteşebbis insanlarımızın bulunduğu ve gelişmiş illerin yanında kendisini çok iyi ifade eden, gıpta ile bakılan bir ilimiz. Özellikle tekstil sektöründe Türkiye'nin gururu ilimiz. Tekstilin yanında bakır, kablo, tarım, makine gibi alanlarda da elinden gelen gayreti, elinden gelen üretimi Türkiye'ye, Türk insanına sunuyor."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de eleştiren Paçacı, "Bu sistem mutlak surette değiştirilerek, iyileştirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş şarttır. Aksi halde Türkiye yeni krizlerle karşı karşıya gelecektir. Bu sistem kriz çözen değil kriz üreten bir sistem halindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün ile partililer de katıldı.

Cihan Paçacı, İYİ Parti, Türkiye, Denizli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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