İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(Niye ayrıldınız, vay) gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum." dedi.

Akşener, partisince düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de, ilk olarak Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafın isteklerini dinleyip, vatandaşlarla da sohbet eden Meral Akşener, ilçedeki bir mağazadan da kazak satın aldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, ilçe ilçe esnafı gezerek dertleri dinleyeceğini söyledi.

Gençlerin geleceğiyle ilgili kaygılarının olduğunu belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Beka beka diye geziyorlar ya asıl beka yarınına güvenmeyen, bizi yönetenlere, büyüklerine güvenmeyen ve devletiyle ilgili güven sorunu yarattığımız o çocuklardır beka sorunu. Eşin dostun çoluğuna çocuğuna iş var, garibanın çocuğuna iş yok. Bu düzen değişecek."

Partiden istifalar

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığına geçti.

Burada bir gazetecinin sorusu üzerine İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklamalarda bulunan Meral Akşener şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bizden 3 milletvekili arkadaşımız ayrılmıştı. Hiçbirinin hakkında incitici kelime etmedim. Dün soruya cevap verme nedenim, bazı gazetelerin, televizyonların 5 civarında milletvekili arkadaşın bizden istifa edeceği iddiasıydı. Dolayısıyla benim, milletvekili arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin bilmediği konunun gazeteler ve televizyonlar eliyle gündeme getirilmesine dair verilmiş bir cevaptı. Yani ben bilmiyorum, arkadaşlarım bilmiyor, gazeteciler biliyorsa bizim de bilmemizde fayda var.

Diğer taraftan tekrar söylüyorum; İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Buna ben hep saygı duydum. Ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söyledim, yarın da onu söyleyeceğim. 'Niye ayrıldınız, vay' gibi bir tavrım olamaz, insanlar fikir değiştirebilir onlara saygı duyarsınız, duymalısınız ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılmalarını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık ve iftira olarak gördüğümü tekrarlıyorum."

Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili soruyu ise "Ben onlara cevap vermiyorum. Çünkü bir mücadele var bir tarafıyla o sulanıyor. Olması gereken bir mücadele. Bu arada sizlerin sorunları örtülüyor. Dedikodu yapmak yerine, birbirine çemkirmek yerine, bağırmak çağırmak yerine herkes görevini yapsın, her şey çözülür." şeklinde cevapladı.

Buradaki ziyaretinin ardından tarihi Uzun Köprü'yü inceleyen Meral Akşener, köprüde gazetecilerle fotoğraf da çektirdi.

Kırcasalih beldesi girişinde kendisini bekleyen partililerle sohbet eden Akşener, Havsa ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Meral Akşener, Edirne'de kalacağı otelin girişinde ise halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Ekibin gösterisini izleyen Akşener'e, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ile partililer eşlik etti.