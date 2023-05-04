Akşener: Patates soğan yiyemeyenler, Sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de partisinin düzenlediği mitingde konuşmasına, " Fatih'in doğduğu şehir Edirne. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehir Edirne. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne. Balkanlar'da, Türklüğün mührü Edirne, Atatürk'ün hemşerisi olan Edirne. Atatürk'ü, mavi gözlü Bozkurt'umuzu en hızlı şekilde bağrına basan Edirne, bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye başladı.

"1 HAFTADA SADECE BEN, KİTAPSIZ OLDUM, DİNSİZ OLDUM"

Enteresan bir durumun olduğunu belirten Akşener şunları söyledi; "Enteresan bir durum var. Mübarek, bizi yöneten muhteremler, biz bir seçime gidiyoruz, sanırsınız ki Recep Bey ve arkadaşlarını dinlerseniz, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. 1 haftada sadece ben, kitapsız oldum, dinsiz oldum, bunun anlamı kafir oldum, PKK'lı oldum. Aynı zamanda faili meçhulcü oldum. Bir kişiye bu kadar birbirine zıt iftirayı, hakareti atan, söyleyen o dilin, o kafanın, o mantığın ne olduğunu anlayabilene aşk olsun. Biz seçime gidiyoruz. Ucube bir sistemden kurtulmak içine gidiyoruz. Ama bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değil, milletsiniz. Bu milletin bir parçasısınız, seçmensiniz. Seçmen veli nimettir. Ama biz herhalde gelecek 1 hafta daha da vahim ve berbat şeyler yaşayacağız. Asayişten sorumlu bir arkadaş var, kafayı taktı erkek evliliğine.

"RECEP BEY ÇIKMIŞ DİYOR Kİ..."

Nasıl bir ruh hastalığıdır anlamaya çalışıyorum. Sınırlar kevgire dönmüş, Türkiye bir sığınmacı hendeği olmuş, onlarla alakası yok abinin. Biz eğer kazanırsak, erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Kimsenin aklına gelmez. Bu nasıl bir fantezi dünyası. Erkeklerle hayvanların evlenmesini de serbest bırakacakmışız. Edirne'deki bütün psikiyatristleri bu arkadaşı muayene etmek için göreve çağırıyorum. Yaşını başını almış bir arkadaşlarımız, aynı zamanda başbakanlık yaptı, İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı. Biz işgal güçleriymişiz. Dolayısıyla siz oldunuz işgal güçleri. Yahu arkadaş, sen ne oldun AK Parti'ye oy verirseniz siz istiklal mücadelesi yapanlarsınız. Bunların başındaki Recep Bey çıkmış diyor ki, '1 soğana, 1 patatese liderinizi kurban etmeyin'. Buradan söyleyeyim Recep Bey; patates soğan, güle güle Erdoğan. Patates soğan yiyemeyenler, Sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler inşallah.

"BİZ KAZANIRSAK FETÖ KAZANIRMIŞ, HADİ ORADAN BE"

8 yıl meclis yönettiğini söyleyen Akşener, "Biz iktidarı kazanırsak, şampanyayla kutlayacakmışız. Bu arkadaşın dediğine göre onlar kazanırsa, tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Burada devreye kul hakkı giriyor. Muhterem; o kadar hırsızlık yaptınız ki o alında koca bir kara var. Kul hakkı yediniz. 82 puan alan gencimizi AK Parti'de ayısı-dayısı yok diye atamadınız, buna karşılık ayısı-dayısı var diye 52 puanlıkları atadınız. Alnınızın orta yerinde kara var, kul hakkı var, haram var. Ben meclis başkanlığı yaptım 8 sene, aynı zat konuşmaya çıkardı, bir cıvık, FETÖ'yü överdi. Bazen CHP ve MHP'den itiraz olur, o zaman kibarlıktan ölen arkadaş bir aslan kesilirdi, fırçalardı sizi. Nereden nereye? Biz kazanırsak FETÖ kazanırmış, hadi oradan be. Sen o meclis kürsüsünde FETÖ'nün övücülüğünü yapan, dünyaya meydan okuyan bir adamdın. Ne zaman FETÖ'ye düşman oldun dedi."