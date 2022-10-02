Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Son Dakika
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Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara...

02.10.2022 21:41
Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, "Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Meral Akşener, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Son Dakika

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