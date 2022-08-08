Meral Akşener, Abb Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in Babası Hacı Çelebi Beker'in Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener, Abb Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in Babası Hacı Çelebi Beker'in Cenaze Törenine Katıldı

08.08.2022 18:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in vefat eden babası Hacı Çelebi Beker için Pursaklar'daki Şehitlik Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene Meral Akşener katıldı. Akşener, Adnan Beker ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da törene katılarak Beker Ailesi'ne başsağlığı diledi.

YORUMLAR
500
Akşener'in Dinlediği Genç Sağlık Çalışanı: 'Ben Bu Ülkeyi Terk Etmek İstemiyorum. Giderlerse Gitsinler Denecek Olan İnsanlar, Gerçekten Biz Değiliz' Akşener'in Dinlediği Genç Sağlık Çalışanı: 'Ben Bu Ülkeyi Terk Etmek İstemiyorum. Giderlerse Gitsinler Denecek Olan İnsanlar, Gerçekten Biz Değiliz' Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, Abb Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in Babası Hacı Çelebi Beker'in Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:44:03. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener, Abb Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in Babası Hacı Çelebi Beker'in Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement