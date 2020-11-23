İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.11.2020 13:27
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, reformun, yapılacak hiçbir şey kalmayınca başvurulacak yol ve yöntem olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gerçekten yapısal ve radikal reformlara ihtiyacı var ancak mevcut yönetimin ne bunu yapacak gücü ne de bununla ilgili bir alanı var." dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, reformun, yapılacak hiçbir şey kalmayınca başvurulacak yol ve yöntem olmadığını belirterek, " Türkiye'nin gerçekten yapısal ve radikal reformlara ihtiyacı var ancak mevcut yönetimin ne bunu yapacak gücü ne de bununla ilgili bir alanı var." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonominin sağlıklı bir plan çerçevesinde yürütülmediğini söyledi.

Son bir ay içindeki gelişmelerin bunu gösterdiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Özellikle son beş yıldır Türkiye siyasal, sosyal ve ekonomik olarak görünür bir iniş içerisinde." diye konuştu.

Bugün ortada çok ciddi bir ekonomik fatura bulunduğunu ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"130 milyar dolar erimiş Merkez Bankası rezervleri var. Dış borcun yükselmesi var, işsizlik fonunun erimesi var. Bir başka büyük sıkıntı, iç borçlanmada dövizle borçlanma politikasına dönülmüş olması. Bunun sadece ilave maliyeti 130 milyar lira civarında. Tarım kesimine verilen desteğin 22 milyar olduğu düşünülürse, bunun 5,5 katı."

Kovid-19 sürecinde gelinen noktada Sağlık Bakanlığının verilerinin de "normal kamu verilerine benzediğini ve TÜİK gibi veri anarşizmine yol açtığını" öne süren Tatlıoğlu, açıklanan vakalarla gerçek vakalar arasında ciddi farklar olduğunu dile getirdi. Tatlıoğlu, "Devlet bunları paylaşmaktan çekinmemeli. Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek, alacağımız tedbirlerde, mücadelede güç oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye siyasal olarak bir yönetim boşluğundadır. Tek adamlıktan yok adamlığa giden bir süreç söz konusu." ifadesini kullanan Tatlıoğlu, sorunlarla ilgili başı sonu belli bir politik sürecin bulunmadığını, ekonominin bütününe yönelik planlama yapılmadığını öne sürdü.

Sosyal ve siyasal süreçlerle ilgili öngörülebilirliğin tamamen yitirildiğini savunan Tatlıoğlu, "Sadece ağızlarda 'reform' ve 'acı reçete' sözü dolaşmaktadır. Anlaşılmaktadır ki geçtiğimiz dönemlerde kamu üzerinden pastayı paylaşanlara acı reçeteden hiçbir pay yoktur. Yapılacak şey, biraz pastayı yiyenlerin, saray çevresi ve müteahhitlerin bunda önemli bir yükü taşımasıdır." dedi.

"Reform, yapılacak hiçbir şey kalmayınca başvurulacak yol ve yöntem değildir." diyen Tatlıoğlu, "Türkiye'nin gerçekten yapısal ve radikal reformlara ihtiyacı var ancak mevcut yönetimin ne bunu yapacak gücü ne de bununla ilgili bir alanı var. Atılacak ilk adım partili cumhurbaşkanlığı sisteminden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir." görüşünü dile getirdi.

-"Yanlış zamanda konuşmanın anlamı yok"

Tatlıoğlu, bir gazetecinin Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz bu arkadaşların konuşmaları gerektiği zamanlarda konuşmadıklarına uzun zaman şahit olduk. Konuşma, Sayın Albayrak'ın bakan atanması sürecinde olmalıydı. Konuşma, Türkiye'nin ayaklarına pranga olan partili cumhurbaşkanlığı sürecinde olmalıydı. Ortalığa yığılan yolsuzluklarla dolu ihalelerin olduğu dönemlerde olmalıydı. Yüksek Seçim Kurulunun, İYİ Parti'yi seçime sokmama ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini erteleme ataklarında olmalıydı. Yanlış ve geçmiş zamanda konuşmanın anlamı yok. Bu siyaset ve devlet duruşu değil. Bu, içerideki kadrolar arasında mücadelede bir ayar vermedir. Bunun Türkiye'yi ve bizi bağlayacak bir yanı yoktur."

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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