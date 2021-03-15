İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
15.03.2021 17:00
İYİ Parti yönetiminden bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti yönetiminden bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın'daki sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci ile İYİ Parti'nin Aydın il yöneticileri ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz katıldı.
Ergun, Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da başta Ergun olmak üzere heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
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