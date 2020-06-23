İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu - Son Dakika

İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Develi'de yıkım kararı çıkarılan evlerde yaşayan vatandaşların durumunu sordu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Develi'de yıkım kararı çıkarılan evlerde yaşayan vatandaşların durumunu sordu. Ataş, Evleri yıkılacak vatandaşlara yer gösterimi yapılmadığını belirterek, vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, her kesimin sesi olmaya devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıyan ve iktidara çözüm çağrısı yapan Ataş, bu kez de Develi'de yaşanan soruna dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelik soru önergesi hazırlayan Milletvekili Dursun Ataş, "Kayseri'mizin Develi ilçesinin Küçükkünye Mahallesi'nde 1980 yılında toprak kayması meydana gelmiş ve dönemin ilgili kurumları bu olayla ilgili tutanak tutmuşlardır. Olayın üzerinden 40 yıl geçmesine ve herhangi bir olay yaşanmamasına rağmen yetkililer o tutanaklara istinaden mahallede yıkım kararı çıkartmıştır. Buna karşın evleri yıkılacak ve mağdur olacak vatandaşlarımıza yer gösterimi yapılmamıştır. Bu bilgiler ışığında; yıkım kararı verilen bölgede inceleme yapılmış mıdır? Bölgede heyelan riskini tespit edecek bir çalışma yapılmış mıdır? Herhangi bir bulguya rastlanmış mıdır? Mağdur olacak vatandaş yıkım kararlarına istinaden, yer tahsisi yapılacak mıdır?" şeklindeki sorularına yanıt istedi.

PALAS MAHALLESİNE ARITMA TESİSİ YAPILACAK MI, YATIRIM KAPSAMINA ALINDI MI?

Diğer yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ayrıca Kayseri'nin, Bünyan ve Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu Palas Tuzla Gölü'nün 21 Nisan 2020 Tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildiğini hatırlatarak, bölgede yaşanan çevre sorunlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

MAHALLE KANALİZASYON ATIKLARINA MARUZ KALIYOR

Ataş, "Ülkemizin sayılı ve görülmesi gereken doğal güzelliklerinden olan Palas Tuzla Gölü, Palas Mahallesinde kanalizasyon arıtma tesisi bulunmamasından dolayı kanalizasyon atıklarına maruz kalmaktadır. Bu atıklar koruma alanı, mahalle yerleşim yeri ve mahalle mezarlığına zarar vermektedir. Bu sebeplerle mahallemize gerekli arıtma tesisinin yapılması son derece önemlidir. Bu çerçevede 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak belirlenen Palas Tuzla Gölü'nün doğallığını koruması ve göle çevreden oluşabilecek tehditleri önlemek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Palas Mahallemize yapılması gereken arıtma tesisi yatırım kapsamına alınmış mıdır? Ne zaman yapılması düşünülmektedir? Palas Tuzla Gölü, Palas ve Büyüktuzhisar Mahallesi hakkında yapılacak bir yatırım veya düzenleme var mıdır?" diye sordu ve cevap istedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu - Son Dakika

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