İyi Parti'li Kıdık Duyurdu: Atatürk Havalimanı'nda Uçuş Yasağı Getirildi - Son Dakika
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İyi Parti'li Kıdık Duyurdu: Atatürk Havalimanı'nda Uçuş Yasağı Getirildi

26.05.2022 18:47
İyi Parti'li Kıdık Duyurdu: Atatürk Havalimanı'nda Uçuş Yasağı Getirildi

Pazar günü yapılacak, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri ve Millet Bahçesi temel atma töreni öncesinde Atatürk Havalimanı'nda uçuş yasağı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, “Atatürk Havalimanı’nını yerle bir edecek Millet Bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi. Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam 30 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00’a kadar devam edecek” açıklamasını yaptı.

Pazar günü yapılacak, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri ve Millet Bahçesi temel atma töreni öncesinde Atatürk Havalimanı'nda uçuş yasağı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, "Atatürk Havalimanı'nını yerle bir edecek Millet Bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi. Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam 30 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00'a kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 29 Mayıs 2022 tarihinde hem İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü hem de Millet Bahçesi temel atma töreni yapılacak. Törenler öncesinde İBB Meclisi'nin İYİ Parti'li üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'na yarın sabah saat 09.00 itibariyle uçuş yasağı geldiğini açıkladı. Kıdık, sosyal medya paylaşımında; şu değerlendirmeleri yaptı:

"BİR ŞOV UĞRUNA..."

"Bu kadarına pes pes pes. Atatürk Havalimanı'nını yerle bir edecek Millet Bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak. Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi. Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam 30 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00'a kadar devam edecek."

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice To Air Man) diğer bir ismiyle "havacılara bildiri", sivil ve askeri havacılık kuruluşlarını, havaalanı kullanıcılarını, uçuş harekatı ile ilgili görevlileri havacıları haberdar etmek için yayımlanan bir tür bildiri.

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Kaynak: ANKA

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Mayıs, Pazar, Güncel, Son Dakika

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