İYİ Parti'li Koncuk'tan Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki: "Şiddetle kınıyorum" - Son Dakika

İYİ Parti'li Koncuk'tan Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki: "Şiddetle kınıyorum"

21.10.2020 16:59
İYİ Parti'li Koncuk'tan Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki:

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 81 il başkanının İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağına ilişkin, "Bu adım bir partiye yakışmaz, şiddetle kınıyorum.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 81 il başkanının İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağına ilişkin, "Bu adım bir partiye yakışmaz, şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun." dedi.

Koncuk, İYİ Parti'nin 81 il başkanının Ümit Özdağ hakkında, "İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu" şeklindeki açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özdağ'ın açıklamalarının yargıya yansıdığını ve konunun yargıda açıklığa kavuşacağını belirten Koncuk, "Ümit Bey'in söylediklerini savunmak adına söylemiyorum, Sayın Özdağ'ın konuşması yargıya intikal etmiş bir konu ve yargı karar verecektir. Ümit Bey'in şahsi kanaatleri olabilir. Bu konu ayrı bir mevzu. Böyle bir şey var mıdır yok mudur, yargı bunun kararını verir. Ümit Özdağ hata yapmışsa yargı buna da karar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi'ndeki tartışmalara değinen Koncuk, Özdağ'a yönelik çifte standart bir tutum ortaya konulduğunu söyledi.

Koncuk, 81 il başkanının suç duyurusunu doğru bulmadığını dile getirerek, "İYİ Parti'nin kuruculuğunu yapmış bir milletvekiline karşı bu tavır her şeyden önce adil değil. Siz partinin adını İYİ Parti koyacaksınız ama iyi olmayı işinize geldiği zaman tercih edeceksiniz, gelmediği zaman tercih etmeyeceksiniz. Böyle bir anlayış olur mu? Bu sakat bir anlayıştır. Bu, bir siyasi harekete hiçbir şey kazandırmaz, sadece tartışılmasını sağlar." diye konuştu.

"Kongrede bu partinin 10 vekili kara listeye alınıp aşağılanırken, hakarete uğranırken ne yaptınız?" diye soran Koncuk, şunları söyledi:

"Önce bunun cevabını verin. Bunlar ahlaksız mıydı, ihanet mi ettiler? Net söylüyorum, bunun cevabını vermeden kimsenin alabileceği bir yol yok. Koca bir ayıptır. Bu çifte standart yanlıştır. Bir siyasi parti adaletten, haktan, hukuktan bahsediyorsa önce lekelenmeye çalışılan kendi milletvekillerine sahip çıkmalıdır. İl başkanlarımızın bu 10 milletvekiliyle bir problemi mi vardı? Kurucular Kurulu üyeleriyle sorunları mı vardı? Bu adım olayı büyütmektir. Bu adım bir partiye yakışmaz, bu anlayışı şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun."

İYİ Parti kongresinde yaşanan olayın hiçbir partide yaşanmadığına dikkati çeken Koncuk, "Birçok il başkanlarının içinde olduğu ve iradelerinin istismar edilerek 'bunlar kötü adamdır, yaramaz adamdır, bunların partimizde yeri yoktur' anlamına gelecek bir operasyon yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kongrede ismi geçen 10 milletvekilinden bazılarının grup toplantılarına katıldığına ilişkin tartışmalara da değinen Koncuk, "Bu arkadaşlar katılır, katılmaz başka bir şey. Ancak kongrede yaşanan olay unutulacak mı? Ne bu hakarete uğrayan arkadaşlar ne de bu hakareti yapanlar yaşanan olayı unutmayacak. Bir genel başkanın 11. veya 17. sıraya yazdığı kişinin 'bunlar silinecek' diye il başkanlarına kara liste dağıtıldığını hiçbir siyasi partide görmedim. Varsa bir örneğini göstersinler. Bizim meselemiz bu." şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Adana, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Koncuk'tan Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki: 'Şiddetle kınıyorum' - Son Dakika


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