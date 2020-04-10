İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi - Son Dakika

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi

6 saat önce

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye, acilen nisan ayı içinde bir strateji ortaya koymalı, bütüncül bir program yapmalıdır.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi, System.String[]

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye, acilen nisan ayı içinde bir strateji ortaya koymalı, bütüncül bir program yapmalıdır. Bu program öngörülen para politikalarını, düşünülen maliye politikalarını içermeli ve 2020 bütçesinde ve YEP'te belirtilen makro hedefleri revize edilen bir program ortaya koymalıdır." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin ardından gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Tatlıoğlu, Sağlık Bakanlığının yaptığı bilgilendirmelerin güvenliği ve şeffaflığı, işletmelerin iflasını önleyici tedbirlerin alınması, hane halkının gelir akışının sağlanması, kamu yönetiminde kargaşa ve bilgi eksikliği, gıda tedariki ve lojistik konularının öncelik taşıdığını ve bunların önemsenmesini vurguladıklarını belirtti. Tatlıoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'taki açıklamasından dün maskelerin PTT'den mi yoksa eczanelerden mi dağıtılacak tartışmasına baktığımızda, hükümetin ciddi anlamda ortak akıldan uzak bir karar alma mekanizması oluşturduğunu, tedbirleri parça parça eksik aldığını, sarayla saha arasında ciddi bir farkın olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Dünyanın koronavirüs meselesini bir program dahilinde ele aldığını aktaran Tatlıoğlu, "Türkiye, acilen nisan ayı içinde bir strateji ortaya koymalı, bütüncül bir program yapmalıdır. Bu program öngörülen para politikalarını, düşünülen maliye politikalarını içermeli ve 2020 bütçesinde ve YEP'te belirtilen makro hedefleri revize edilen bir program ortaya koymalıdır. Bütün yapılanların bir bütüncül program dahilinde yapılması belirsizliği minimize edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tatlıoğlu, şu ana kadar krize cevap aranan radikal bir tedbiri görmediklerini söyledi. Genel olarak "rutinler"in tedbir olarak sunulduğunu iddia eden Tatlıoğlu, şunları ifade etti:

"Kredi tahsisleri olduğu söylenmekte ancak bankalardan, krediye erişim imkanı son derece sınırlı olmaktadır. Sayın Bakanın, düzenli 5 bin lira ve altındakilere 10 bin lira kredi tanımlaması rutin iştir,onda bile sonuçlanmış bir mekanizma yoktur. Özellikle 150 bin iş yerinin zorunlu kapatıldığını görmekteyiz. Bu zorunlu kapatılanlar dışında birlikte ele aldığımızda, Türkiye'de 7 milyon geniş anlamda işsize, yaklaşık bir o kadar daha eklemlendiğini görüyoruz. Yaklaşık 20 milyona yakın bir nüfus, nisan ayı içerisinde gelir takviyesine ihtiyaç duyulacaktır."

Gıda ve tarım sektöründe de desteklerin önem arz ettiğini belirten Tatlıoğlu, çiftçilerin hak edişlerinin ödenmesini, bu seneye mahsus olarak tarım sektörüne ve lojistiğe mazotun vergisiz satılmasını istedi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaşanan "yoklama" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de şu ifadelere yer verdi:

" AK Parti, getirdiği tekliflerin arkasından gelmiyor. Ne zaman bir yoklama olsa AK Parti'li milletvekili arkadaşlar Genel Kurulda olmuyor. Bunu tamamlamak muhalefetin görevi değil. Bizim tabii olarak infaz yasasına yönelik eleştirilerimiz var. Bu sorunları çözümleyelim biz de destek olalım dedik. İYİ Parti olarak biz toptan 'Evet'çi ya da toptan 'Hayır'cı değiliz. Millete uymadığını düşündüğümüz her maddenin aleyhinde oluyoruz. Biz infaz görüşmelerinde biz samimiyetle kendi görüşlerimizi paylaştık. Bunları inşallah dikkate alırlar."

Milletvekili, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]