Üye Girişi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap - Son Dakika

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap

25.12.2021 21:27

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın televizyon ekranlarında yaptığı "Hesap verecekler" açıklamasını değerlendirdi. Yılmaz, "Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş, artısı-eksisi hesaba katılmış bir strateji, bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. 'Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "dövize endeksli Türk lirası hesabı" için yaptığı "Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" yorumuna tepki göstermiş ve "Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" açıklamasını yapmıştı.

"YANLIŞLARI SÖYLEMEK BİR YURTTAŞLIK GÖREVİDİR"

Durmuş Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Yılmaz, "Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş; artısı, eksisi hesaba katılmış bir strateji. Bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. Verilmek istenen mesaj şu: 'Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor. Mesela, 'Kamuda çalışmışlar, kamuya eleştiri yöneltemezler' gibi bir cümlesi var. İster kamuda çalışsın ister kamuda çalışmasın, yanlış var ise ve o yanlış mutlaka düzeltilmesi gerekiyorsa, yanlışları gündeme getirmek ve bunların olmaması gerektiğini söylemek bir yurttaşlık görevidir. Kamuda çalışanın, kamuyla ile ilgili olarak görüş bildirmesi yanlıştır demek kesinlikle yanlıştır. 'Aleyhine' diyor. Bu genel ahlakın getirdiği bir kural. Herkes doğruyu söylemek zorunda." dedi.

"BU BİR MESAJ, KORKUTMADIR"

Hukuki sürecin bir mesaj olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bedel ödeyeceğim söylenmiş. Bu bir hukuki süreç. Nasıl gelişecek bilmiyorum. O gün geldiğinde bunun üzerinde tekrar düşünürüz. Benim burada, bu aşamada söyleyeceğim söz şu; bu bir mesajdır. Bu bir korkutmadır. Bu bir bu tür yapılabilecek eleştirilerin önünü kesmektir. Ben vatanımı seviyorum. Söylediğim cümlelerin ne anlama geldiğini biliyorum. Dolayısıyla yapmam gerek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın 'hesap verecek' çıkışına cevap - Son Dakika


Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti         
21:29
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü         
16:09
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
21:28 Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti
21:27 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap
20:53 Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı
20:35 Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 21:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement