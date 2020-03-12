İYİ Partili Tatlıoğlu, koronovirüsten etkilenen sektörlere vergi ertelemesi önerdi - Son Dakika
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İYİ Partili Tatlıoğlu, koronovirüsten etkilenen sektörlere vergi ertelemesi önerdi

6 saat önce

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen sektörlere vergi ödemelerinde erteleme istedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, koronovirüsten etkilenen sektörlere vergi ertelemesi önerdi, System.String[]

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen sektörlere vergi ödemelerinde erteleme istedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronovirüsün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük global tehdit olduğunu belirterek, "Türkiye bu tehdit algısının içerisinde. Çok şükür ki vakaların çok az görüldüğü bir ülke. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımızı, sağlık personelimizi gayretleri nedeniyle tebrik ederiz." diye konuştu.

Koronovirüsün dünya ekonomisini de tehdit ettiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Bizim de ekonomik olarak bazı tedbirler almamız gerekir. Bugün gıda ihracatı ve lojistik sektörü olumsuz etkilenmekte. Hatta birçok nakliye aracı yüklenmiş durumda, sınırlar kapatıldığı için beklemekte. Bu sektörlerdeki firmaların durumları yakından gözlenmeli ve finansal olarak kredi ödemeleriyle ilgili geçici tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Mart'ta kişisel gelirler vergisi, Nisan'da da kurumlar vergisi ödemelerinin olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, "Bu ekonomik daralmayı ve ilk vurgunun yüksekliğini dikkate alarak vergi ödemelerinde özellikle etkilenen sektörle ilgili bir erteleme yapılması gerekiyor." dedi.

Küçük esnaf ve çiftçinin kredi ödemelerinde geçici olarak ertelenmesini tavsiye eden Tatlıoğlu, 6 ay devam ederse 24 ay ve daha üzeri bir erteleme şeklinde politikaların devreye sokulabileceğini söyledi.

Türkiye'nin en çok etkilenecek gelir kalemlerinden birinin turizm olacağını kaydeden Tatlıoğlu, bu sektörün ayakta kalmasını sağlayacak politikaların devreye sokulmasını ve geçici olarak istihdam kayıplarını önleyici tedbirler alınmasını önerdi.

İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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