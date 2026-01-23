İyidere Liman Projesi için Kiralama Talebi - Son Dakika
İyidere Liman Projesi için Kiralama Talebi

23.01.2026 10:05
Halk, Lojistik Liman Projesi'nde kamulaştırma yerine kiralama modelinin uygulanmasını istiyor.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – İyidere Birlik Platformu Sözcüsü Abdulkadir Şinoforoğlu, bölgede planlanan Lojistik Liman Projesi'nde kamulaştırma yerine kiralama modelinin uygulanması gerektiğini belirterek, mevcut uygulamanın halkta ciddi belirsizlik, mülkiyet kaybı ve mağduriyet yarattığını söyledi. Şinoforoğlu, "Hak sahipleri olarak çağrımız nettir; toprağımızı, evimizi ve geçim kaynaklarımızı kaybetmeden devletimizle karşı karşıya gelmeden ortak akılla bir çözüm üretilmesini istiyoruz" dedi.

"Uygulama mülkiyet endişelerine yol açmış, belirsizlik halk arasında ciddi bir tepkiye dönüşmeye başlamıştır"

Devletimizin yol, demir yolu ve benzeri altyapı yatırımları yapmasına karşı değiliz. Güzergah üzerinde zorunlu olan kamulaştırmaların gerekliliğinin farkındayız. Ancak liman sahası kapsamında zorunlu olmayan alanlarda kamulaştırma yerine kiralama modelinin tercih edilmesini ve alternatif güzergahların ciddi şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Mevcut uygulama bölgede mülkiyet endişelerine yol açmış, yaşanan belirsizlik halk arasında ciddi bir tepkiye dönüşmeye başlamıştır. Bizler bu sürecin daha fazla toplumsal huzursuzluğa neden olmadan, karşılıklı anlayış ve diyalogla çözülmesini istiyoruz. Hak sahipleri olarak çağrımız nettir; toprağımızı, evimizi ve geçim kaynaklarımızı kaybetmeden devletimizle karşı karşıya gelmeden ortak akılla bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Kiralama modeli başta olmak üzere mülkiyet hakkını koruyan tüm seçeneklerin değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

