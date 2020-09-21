"Eker I Run" sanal ortamda koşulacak - Son Dakika

"Eker I Run" sanal ortamda koşulacak

'Eker I Run' bünyesinde, sosyal sorumluluk partneri Adım Adım ile birlikte yürütülecek yardımseverlik koşusu, 2020 yılında sanal ortamda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılacak.

'Eker I Run' bünyesinde, sosyal sorumluluk partneri Adım Adım ile birlikte yürütülecek yardımseverlik koşusu, 2020 yılında sanal ortamda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılacak.

Eker Süt Ürünleri tarafından her yıl spor, sağlıklı yaşam ve iyiliğin bir araya gelmesi için Bursa'da gerçekleştirilen ve koşu tutkunlarını bir araya getiren Eker I Run organizasyonu, 1-4 Ekim'de korona virüs salgını sebebiyle bu yıl ilk kez sanal ortamda gerçekleşecek bir koşu festivali olarak düzenlenecek.

İlk yılından bu yana "Sağlıklı yaşam için koş!" mottosuyla 7'den 70'e her yaştan katılımcıyla gerçekleşen koşu ile bu sene katılımcılar, fiziksel olarak aynı ortamda olunamasa da istenirse aynı mesafelerin farklı yerlerde, birlikte kat edilebileceğini gösterecek. Katılımcıların içlerindeki spor tutkusunu, enerjiyi, iyiliği, heyecanı açığa çıkarmaları için pandemi dönemine özel hazırlanan "içinde var, açığa çıkar" söylemiyle güçlenen bir motivasyonla gerçekleştirilecek organizasyon; salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine de vurgu yapacak.

Türkiye'yi 43 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker'in gerçekleştireceği 7. Eker I Run'ın en önemli ve heyecanlı etkinliklerinden biri yardımseverlik koşusu olacak. Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan en önemli kaynak geliştirme yöntemi olan Yardımseverlik Koşusu, Eker I Run'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Adım Adım çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlenecek.

Yardımseverlik Koşusu üçüncü yılında

Eker I Run 2020'de yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da "Adım Adım" ile birlikte üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, İPK - İyilik Peşinde Koş Platformu'ndaki STK projelerini inceleyerek, gönüllerine dokunan birini seçecek ve kendi kampanyalarını oluşturduktan sonra da çevrelerinden STK adına bağış toplayabilecekler.

Ayrıca dileyen katılımcılar, 2020 yılının sanal koşusunu daha sonra da hatırlamak için tüm geliri STK'lara aktarılacak olan 7.Eker I Run Koşusu t-shirt ve madalyasını satın alarak hem güzel bir anı kazanmış hem de STK'lara fayda sağlamış olacaklar. Geçtiğimiz yılki Adım Adım Yardımseverlik Koşusu'nda 11 STK adına koşan 381 koşucu ve 3.790 bağışçının bir araya gelmesi ile birlikte 441.242 TL bağış toplanmıştı. Organizasyon tarihinde bir rekor olan bu miktar ile Eker I Run Koşusu'na özel kampanya açan STK'ların toplumsal değer katan projeleri için kaynak oluşturmuştu. 2020 yılında yardımseverlik koşusunda toplanacak bağış tutarlarında yine rekorlar kırılması bekleniyor.

Eker I Run'a özel projesi bulunan Adım Adım bünyesindeki 13 STK ile birlikte yüzlerce koşucu, iyilik peşinde koşacak. Açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile gönüllü koşucular 13 STK'nın, çocuk, genç, kadın, otizmli, sağlık çalışanı faydalanıcı gruplarına özel olarak geliştirilen eğitim ve sağlık odaklı projeleri için bağış toplamayı hedefliyorlar. - İSTANBUL

Sivil Toplum Kuruluşları, Koronavirüs, Eker Süt, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Eker I Run' sanal ortamda koşulacak - Son Dakika Spor

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