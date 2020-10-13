İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza - Son Dakika

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza

13.10.2020 00:13

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza İzmir'de raylı sistem İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza

İZMİR - İzmir'de raylı sistem İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

İzmir'deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da bir grup gencin maske takmadıkları, İZBAN'da sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Grubun çevreye verdiği rahatsızlık bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Öte yandan grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

13 bin liraya yakın ceza

İZBAN'da sigara içen,yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza

Para Cezası, Sigara, Şarkı, İZBAN, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi         
23:58
Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir         
21:35
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur         
19:50
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 00:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei