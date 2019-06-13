Son Dakika Haberleri: İZDOB'dan sezon kapanışı
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İZDOB'dan sezon kapanışı

1 saat önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 2018-19 sezonunu "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle tamamladı.

İZDOB'dan sezon kapanışı, System.String[]
İzmir Devlet Opera ve Balesi, 2018-19 sezonunu "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle tamamladı.
Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Haldun Özörten rejisiyle sunulan gösteride, soprano Filiz Güneş, Evren Işık, Burcu Sayın, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz ve bariton Tamer Peker'in yanı sıra orkestra, koro ve bale sanatçıları da görev aldı.
İzmirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği iki saatlik gösteride, dünyada en çok dinlenen opera ve operetlerden bölümler ile Broadway müzikalleri seslendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Kültürpark, İzmir, Kültür Sanat
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