İZİKAD'dan 19 Mayıs toplantısı - Son Dakika

19 Mayıs günü çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Engin Berber, "19 Mayıs 1919 Türk Devrimi'nin ilk adımıdır" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, pandemi sebebiyle çevrimiçi buluşmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Mayıs ayı aylık toplantımızı 19 Mayıs'a denk getirmek istedik. 102 yıl önce kurtuluş savaşına atılan ilk adımın değeri ve önemini bugün daha iyi anlıyoruz. Bu kutlu mücadeleyi ilmek ilmek ören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. Bu vesile ile Tarih profesörü Engin Berber hocamızı da dinlemek istedik" dedi.

İZİKAD'a böylesi özel bir günde kendisini ağırladığı için teşekkür eden Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Berber, "Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi. Prof. Dr. Engin Berber, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk kurtuluş savaşı ve devriminde en önemli tarih olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs, Türk Devrimi'nin ilk adımıdır" dedi.

UNESCO'nun barışa olan katkılarından dolayı doğum gününü kutladığı tek liderin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade eden Berber, "Atatürk'ü sevmek zorunda değilsiniz ama bu ülkeye, bu topluma kattıkları nedeniyle saygı duymak zorundasınız" dedi. Türk devriminin iki kısımdan oluştuğunu, 1919-1922 arasının kurtuluş dönemi olduğunu söyleyen Prof. Berber, "1922'den başlayarak 1938'e kadar hız kaybederek devam eden ve ne yazık ki Atatürk'ün vefatından sonra yarım kalan dönem devrimin ikinci kısmını oluşturuyor" dedi.

"19 Mayıs öncesini iyi bilmek lazım"

19 Mayıs 1919 tarihinin iki parça olarak tanımladığımız Türk Devrimi'nin ilk adımı olduğunu vurgulayan Prof. Berber, "Türk Devrimi'nin anlamı ve önemini kavrayabilmemiz için öncesine bakmak, o dönemi iyi tahlil etmek gerekiyor" diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Islahat dönemi, Nizamı Cedid, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerini kısaca aktaran Prof. Berber, "Şimdi geldiğimiz yer Cumhuriyet. Sanki son halkası Cumhuriyetmiş gibi bir algı var ama öyle değil. Bu dönemlerin hepsi devletin yapısını iyileştirmek istiyorlar, sistemi değiştirme hedefleri yoktu" dedi.

Cumhuriyet'in kendisinden önceki yenileşme çabalarından ayrıştığını söyleyen Berber, "Ancak Cumhuriyet sistemi de değiştiriyor. Elbette ki bu yenileşme çabalarının katkıları olmuştur ancak başarıyı yakalayamamışlardır" diye konuştu.

Osmanlı'nın mütareke imzaladığı 30 Ekim 1918'de Atatürk'ün dağılmış yorgun güney ordularını toparlama görevi verildiğini söyleyen Prof. Berber, "Yıldırım Orduları Grup Komutanı gibi gösterişli bir ismi olan orduya atandı ama böyle bir ordu yok, kalmamış" dedi. Bu dönemde 3 kez Sultan Vahdettin görüşen Mustafa Kemal'in önerilerde bulunduğunu hatırlatan Berber, "Ancak önerilerinin hiçbiri dikkate alınmıyor. Bu şartlarda Mustafa Kemal Samsun'a çıkıp Türk Devrimi'ni başlatıyor ve emperyalizme karşı zafer kazanıyor. Bu yüzden 19 Mayıs çok önemlidir" diye konuştu.