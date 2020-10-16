İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı

16.10.2020 20:32
İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince Yörükler Mahallesi'nde yapılan fiziki takip neticesinde, izinli Hint kenevir bahçesinden kubar esrar çaldıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çuval içerisinde 5 kilo kubar esrarla suçüstü yakalanan İ.A, T.Ş,C.A ve M.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Hint Keneviri, 19 Mayıs, Samsun, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbahar ve kış aylarında virüsün yayılım imkanı genişleyecek Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi         
19:18
Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti         
19:02
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 20:38:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei