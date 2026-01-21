İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

IĞDIR'da DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 48 kişiyi gözaltına alınırken, olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Önlem alan polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Ancak grup direnince polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar ve Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.